27.37 / 27.87 29.55 / 30.36
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве объявили об отключении отопления в жилых домах: названа дата

17:26 2 апреля 2020 272
Батарея отопления
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Отопительный сезон в столице завершат раньше традиционной даты 15 апреля. В детских садах и школах отопление отключили еще 25 марта.

Как сообщает официальный сайт Киева, отключение отопления в жилых домах начнется 5 апреля — подписано соответствующее распоряжение КГГА. Украинский гидрометцентр прогнозирует, что уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов — это служит основанием для завершения отопительного сезона.

«Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции», — пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что для свертывания системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км требуется 2−3 дня.

Ранее сообщалось, почему отопительный сезон в столице не завершили в марте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Павлина Шимбир

«Врач сказал, что это конец»: украинку в Италии вылечили от коронавируса по новой методике

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Батарея отопления

В Киеве объявили об отключении отопления в жилых домах: названа дата

Тест

Переполох на Херсонщине: от коронавируса погибла медсестра районной больницы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер