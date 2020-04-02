Украина

В Киеве объявили об отключении отопления в жилых домах: названа дата

Отопительный сезон в столице завершат раньше традиционной даты 15 апреля. В детских садах и школах отопление отключили еще 25 марта.

Как сообщает официальный сайт Киева, отключение отопления в жилых домах начнется 5 апреля — подписано соответствующее распоряжение КГГА. Украинский гидрометцентр прогнозирует, что уже со следующей недели среднесуточная температура составит выше +8 градусов — это служит основанием для завершения отопительного сезона.

«Поэтому процесс прекращения теплоснабжения мы начинаем уже сейчас, чтобы отключение произошло синхронно существенному потеплению, которое ожидаем уже со вторника. Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона, чтобы киевляне смогли максимально сэкономить средства. Особенно учитывая сложное финансовое состояние в условиях жесткого карантина и ряда ограничений, которые призваны уберечь горожан от коронавирусной инфекции», — пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отмечается, что для свертывания системы централизованного отопления с протяженностью тепловых сетей более 2,7 км требуется 2−3 дня.

Ранее сообщалось, почему отопительный сезон в столице не завершили в марте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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