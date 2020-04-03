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Украина

В Крыму ввели карантин: на какое время оккупанты закрыли полуостров

11:56 3 апреля 2020 213
памятник Пуговкину в Ялте
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На территории оккупированного Крыма вводится карантин в связи с распространением коронавируса. Ограничения ввели на срок с 3 по 6 апреля. Об этом в Facebook сообщает журналист Заир Акадыров.

В это время жители полуострова должны оставаться в своих домах, выходить только в экстренных случаях — обращения за экстренной медицинской помощью, поход в ближайший магазин, вынос мусора и прогулка с собакой.

По его словам, движение личного автотранспорта на территории Крыма с 3 по 6 апреля разрешено только при наличии справки с места работы — для того, чтобы гражданин мог из дома добраться до работы. Другое использование личных автомобилей временно запрещается.

В связи с этим, на большинстве крымских трасс будут установлены блокпосты.

Граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, «власть» настоятельно просит оставаться в своих квартирах и домах.

По последним данным, сообщает блогер, в Крыму под контролем по подозрению в заражении коронавируса находятся 3016 человек. Только за минувшие сутки поступили в больницы 183 человека, выписано — 72.

По информации «Крым Реалии», ограничения не касаются чиновников исполнительной власти республиканского и муниципального уровня, специалистов по оказанию медицинских и ветеринарных услуг, социальных и коммунальных работников, а также сотрудников телекоммуникационных служб.

При этом издание пишет, что ограничения на работу междугороднего и городского транспорта будут действовать на полуострове еще более недели — до 14 апреля. Работа школ и вузов приостановлена до 12 апреля.

Напомним, в Украине чрезвычайная ситуация будет действовать до 24 апреля. Пик заболевания власти ожидают 15−25 апреля.

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