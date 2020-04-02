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Шоу-бизнес

Измученный коронавирусом Лев Лещенко спел в больнице для поклонников (видео)

23:35 2 апреля 2020 146
Лев Лещенко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский певец Лев Лещенко, который продолжает лечение от коронавируса, записал видеообращение к поклонникам, сидя на больничной койке.

Он еще раз поблагодарил людей за то, что они запустили флешмоб в его поддержку.

«Еще раз огромное спасибо за этот домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так все это подхватите. Теперь я теряюсь и даже не представляю, как буду выходить на сцену и исполнять эту песню. Придется придумать что-то особенное», — заявил Лещенко.

Он также спел для поклонников и пожелал им здоровья.

Отметим, что выглядит Лещенко очень бледным и измученным, но веселым. По информации СМИ, певец находится в одной палате с женой.

Напомним, что супругов с одинаковыми симптомами госпитализировали в Коммунарку. У певца диагностировали коронавирус.

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