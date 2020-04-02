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Измученный коронавирусом Лев Лещенко спел в больнице для поклонников (видео)
Российский певец Лев Лещенко, который продолжает лечение от коронавируса, записал видеообращение к поклонникам, сидя на больничной койке.
Он еще раз поблагодарил людей за то, что они запустили флешмоб в его поддержку.
«Еще раз огромное спасибо за этот домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так все это подхватите. Теперь я теряюсь и даже не представляю, как буду выходить на сцену и исполнять эту песню. Придется придумать что-то особенное», — заявил Лещенко.
Он также спел для поклонников и пожелал им здоровья.
Отметим, что выглядит Лещенко очень бледным и измученным, но веселым. По информации СМИ, певец находится в одной палате с женой.
Напомним, что супругов с одинаковыми симптомами госпитализировали в Коммунарку. У певца диагностировали коронавирус.
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