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Мир

Google открывает данные о перемещениях людей в 131 стране

13:17 3 апреля 2020 212
Google
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса, стремительно распространяющаяся по всему миру, заставляет правительства многих стран вводить ограничения на перемещения людей. Компания Google решила помочь в этом — в открытом доступе можно будет получить данные о передвижении людей в 131 стране мира. Об этом сообщает AFP.

В компании надеются, что эти отчеты помогут поддержать решение по борьбе с пандемией COVID-19.

Отчеты разместят на специальном сайте. Они будут отражать «тенденции движения в течение времени по географическому признаку».

Данные, в частности, позволят распределить часы доставки продуктов, сформировать рекомендации по рабочему времени и движению транспорта.

При этом, в компании отметили, что будут использоваться обезличенные данные пользователей, которые активировали свою историю местоположений. Контакты и другая личная информация предоставляться не будут.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреле в мире зафиксировано 1 026 739 случаев коронавирусной инфекции, 54 046 человек умерли, выздоровели 218 586 человек.

В Украине на эту дату, по официальным данным, подтверждены 942 случая COVID-19. Зафиксированы 23 случая с летальным исходом и 19 случаев выздоровления пациентов. Ученые считают, что реальные цифры гораздо выше.

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