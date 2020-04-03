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Google открывает данные о перемещениях людей в 131 стране
Пандемия коронавируса, стремительно распространяющаяся по всему миру, заставляет правительства многих стран вводить ограничения на перемещения людей. Компания Google решила помочь в этом — в открытом доступе можно будет получить данные о передвижении людей в 131 стране мира. Об этом сообщает AFP.
В компании надеются, что эти отчеты помогут поддержать решение по борьбе с пандемией COVID-19.
Отчеты разместят на специальном сайте. Они будут отражать «тенденции движения в течение времени по географическому признаку».
Данные, в частности, позволят распределить часы доставки продуктов, сформировать рекомендации по рабочему времени и движению транспорта.
При этом, в компании отметили, что будут использоваться обезличенные данные пользователей, которые активировали свою историю местоположений. Контакты и другая личная информация предоставляться не будут.
Напомним, по состоянию на утро 3 апреле в мире зафиксировано 1 026 739 случаев коронавирусной инфекции, 54 046 человек умерли, выздоровели 218 586 человек.
В Украине на эту дату, по официальным данным, подтверждены 942 случая COVID-19. Зафиксированы 23 случая с летальным исходом и 19 случаев выздоровления пациентов. Ученые считают, что реальные цифры гораздо выше.
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