Google открывает данные о перемещениях людей в 131 стране

Мир

Пандемия коронавируса, стремительно распространяющаяся по всему миру, заставляет правительства многих стран вводить ограничения на перемещения людей. Компания Google решила помочь в этом — в открытом доступе можно будет получить данные о передвижении людей в 131 стране мира. Об этом сообщает AFP.

В компании надеются, что эти отчеты помогут поддержать решение по борьбе с пандемией COVID-19.

Отчеты разместят на специальном сайте. Они будут отражать «тенденции движения в течение времени по географическому признаку».

Данные, в частности, позволят распределить часы доставки продуктов, сформировать рекомендации по рабочему времени и движению транспорта.

При этом, в компании отметили, что будут использоваться обезличенные данные пользователей, которые активировали свою историю местоположений. Контакты и другая личная информация предоставляться не будут.

Напомним, по состоянию на утро 3 апреле в мире зафиксировано 1 026 739 случаев коронавирусной инфекции, 54 046 человек умерли, выздоровели 218 586 человек.

В Украине на эту дату, по официальным данным, подтверждены 942 случая COVID-19. Зафиксированы 23 случая с летальным исходом и 19 случаев выздоровления пациентов. Ученые считают, что реальные цифры гораздо выше.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter