Украина

В Виннице коронавирус проник в онкоцентр: заболели 7 сотрудников и пациент

В Подольском региональном центре онкологии в Виннице обнаружили заболевания коронавирусом COVID-19 у 7 сотрудников и 1 пациента. Об этом председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский сообщил на брифинге, который прошел в пятницу, 3 апреля.

По словам Владислава Скальского, обследовали 109 лиц, которые контактировали с первым больным коронавирусом. Положительные результаты исследования у 8 человек: 3 врачей, 2 медсестер, 1 санитарки и 1 пациента из отделения урологии, 1 врача из торакального отделения. У всех диагностировали легкую степень заболевания. Хирургический корпус онкологического центра закрыли на карантин.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области Монастырисская объединенная территориальная громада из-за пандемии коронавируса стала известна всей стране — здесь находится более 10% зараженных COVID-19 в Украине.

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