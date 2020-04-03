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Во Львове коронавирус подтвердили у двоих медиков
Во Львове, где первый случай заболевания коронавирусной инфекций был подтвержден 20 марта, заболели два медика.
Как сообщают в Львовском горсовете, врачи изолированы, а у людей, контактировавших с заболевшими, делают заборы биоматериала для ПЦР-тестирования.
Один из заболевших — 47-летний врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Он болел, находился дома на самоизоляции, а когда ему стало хуже, обратился к семейному врачу. Его поместили в инфекционную больницу с пневмонией.
Второй — 54-летний врач из пятой городской поликлиники. Он также находится в больнице. Известно, что медик в свое время общался с пациенткой, у которой обнаружили COVID-19.
В Львовском горсовете также сообщают, что в области — 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а двое заразившихся уже выздоровели.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове выздоровела 50-летняя женщина, находившаяся на амбулаторном лечении после возвращения из Германии.
Фото с сайта https://city-adm.lviv.ua.
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