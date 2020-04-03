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Круизный лайнер, где умерли от коронавируса уже четыре пассажира, пришвартовался во Флориде (видео)

Многострадальный круизный лайнер Zaandam, который с 14 марта отказывались принимать порты 14 стран, наконец пришвартовался в порту Форт-Лодердейл американского штата Флорида. Хотя губернатор штата Рон ДеСантис ранее возражал против этого, опасаясь распространения инфекции, в конце концов власти США (где сейчас уже более 6000 человек скончались от коронавирусной инфекции) все же разрешили судну причалить. Об этом сообщил телеканал CNN.

Четверо пассажиров умерли от коронавируса на борту судна. Местные власти и компания-оператор Holland America договорились, что 1211 здоровых пассажиров смогут сойти с лайнера (их доставят в аэропорт, откуда они улетят по домам). Часть пассажиров судна останется на нем на карантине, а 13, которые находятся в критическом состоянии, будут доставлены в больницы. Больных вынесли с борта Zaandam на носилках медики, одетые в защитные костюмы.

Holland America поблагодарила американское правительство за поддержку.

На борту лайнера находятся граждане США, Канады, Австралии, Великобритании и других стран. Zaandam отправился в двухнедельное плавание из Буэнос-Айреса 7 марта. Его конечным пунктом должна была стать страна Чили.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на судне с украинскими моряками подтвердили 20 случаев коронавируса.





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