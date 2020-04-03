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Продление срока платежных карт во время карантина: что важно знать
В Нацбанке Украины заявили, что если в течение карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, заканчивается срок действия платежной карточки, то банки в автоматически режиме продлевают его.
Как сообщает «Экономическая правда», клиенты банков будут избавлены от необходимости отправляться в отделения для получения новых карт вместо тех, у которых срок действия подошел к концу.
«Клиентам, у которых закончился срок платежных карточек, банки могут в автоматическом режиме продлевать действие этих карт. То есть не нужно физическим лицам идти в банк для того, чтобы переоформлять эти карточки», — об этом на пресс-брифинге заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Напомним, ранее заявлялось, что на время карантина могут быть облегчены условия погашения кредитов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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