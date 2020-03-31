Облегчение условий погашения кредитов на время карантина: что нужно знать

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Карантин, введенный с целью борьбы с пандемией коронавируса, вынудил миллионы украинцев временно отказаться от работы. Но многие люди имеют банковские кредиты, которые все равно нужно погашать. Поэтому Национальный банк Украины обратился к кредиторам с настоятельной рекомендацией — облегчить участь заемщиков. Что же предложил НБУ и как его инициативы оценивают эксперты?

Инициировать реструктуризацию кредитов могут как банки, так и их клиенты

Национальный банк потребовал от банков своевременно реагировать на экономические проблемы, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Для этого регулятор направил банкам письмо с рядом рекомендаций для работы с заемщиками, в частности относительно «кредитных каникул». Также НБУ временно ввел особые правила, согласно которым кредиты, которые обслуживались по состоянию на 1 марта 2020 года и будут реструктуризованы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта.

В частности, реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика. Реструктуризации должны, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой — не создавать рисков потери банками капитала.

Инициировать реструктуризацию кредитов могут как банки, так и их клиенты. Банки получают от клиентов-юрлиц подтверждение фактов существенного временного снижения доходов или прекращения работы. При этом банкам рекомендовано проинформировать клиентов о возможности реструктуризации кредитов любым удобным способом. В сообщении должно быть указано, какие кредиты могут быть реструктуризованы и на каких условиях.

Любопытно, что, согласно правилам НБУ, физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужно. Банк самостоятельно определяет порядок предоставления либо оформления документов для реструктуризации, предпочитая использовать дистанционные каналы коммуникаций.

НБУ рекомендует банкам применять подходы к реструктуризации, предусмотренные «Положением об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины». Однако, по мнению руководства НБУ, типичными подходами являются:

* Освобождение клиентов от возврата основной суммы кредита по графику на период не менее чем время действия карантина или других ограничений из-за пандемии. Соответственно, срок выплаты кредита может продлеваться.

* В случае сложных обстоятельств клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. Это позволит бизнесу оставаться ликвидным, а физическим лицам — поддерживать необходимый уровень текущего потребления.

* Учитывая ожидаемые среднесрочные экономические последствия ограничительных мер, предлагается при реструктуризации базироваться на предположении, что восстановление платежеспособности клиентов, которые попали в затруднительное финансовое положение, начнется не ранее 3 квартала 2020 года.

* Банки не должны ухудшать условия по кредитам по результатам реструктуризации. Реструктуризация не может приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны требовать от клиентов никаких явных или скрытых комиссий за проведение реструктуризации.

* Банки могут не ухудшать оценку финансового состояния заемщиков на основе информации из бюро кредитных историй о выполнении клиентами — физическими лицами обязательств по договорам в период действия карантина.

«Банки могут установить отсрочку платежей по кредитам и не взимать штрафы за задержки платежей на период карантина»

Некоторые особенности новых правил реструктуризации кредитов «ФАКТАМ» разъяснил управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Согласно рекомендациям НБУ реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Как человек, имеющий кредит в банке, может доказать, что он понес финансовые трудности? Какие для этого нужны документы?

— Гражданин, имеющий потребительский кредит в банке, может написать заявление с просьбой провести реструктуризацию в связи с последствиями карантина. Постановление НБУ имеет рекомендательный характер и не определяет конкретный перечень документов, подтверждающих необходимость реструктуризации для клиента. Устанавливать такой перечень было бы нерационально, так как у каждого клиента своя индивидуальная история. Однако единым для всех является факт проведения ограничительных мер в связи с пандемией, от которой пострадали практически все. Поэтому банки в обязательном порядке рассмотрят заявление и пойдут навстречу по реструктуризации. Эффективная реструктуризация и восстановление платежеспособности клиентов — в интересах и самих банков, а не только клиентов. Поэтому в заявлении достаточно будет указать причины необходимости реструктуризации. Например, потерял работу или источник дохода, отправлен в отпуск за свой счет, заболел и так далее.

— В НБУ заявили, что присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не нужно. Каким образом тогда заемщик может проконтролировать условия реструктуризации? Как быть, если он не согласен с условиями реструктуризации, оформленной банком без его присутствия?

— Реструктуризация — это всегда двусторонний процесс, который согласовывается банком и клиентом. Банки могут также установить отсрочки платежей по кредитам при наличии задержек и для групп клиентов, у которых появилась просрочка, которой раньше не было. Как минимум — не взимать штрафы за задержки платежей на период карантина и еще какой-то дополнительный период после карантина — для возможности восстановления платежеспособности клиентов.

Что касается удаленного установления условий реструктуризации, без физического присутствия клиентов, то тут все очень просто. Банки уже давно используют различные способы удаленной коммуникации с клиентами по изменению лимитов кредитования, блокировкам карт, получению баланса, погашению задолженности по кредитам, заключению депозитных договоров и так далее. Удаленные услуги уже стали нормой и для банков, и для клиентов.

К сожалению, пока не используются широко инструменты удаленной идентификации, такие как Bank ID, что позволяет заключать любые договоры с банком, подключенным к данной системе через НБУ, имея идентификацию в любом из банков — членов этой системы. Активизация такой работы в период карантина была бы очень целесообразной и полезной как для банков, так и для клиентов. В дополнение можно сказать, что многие банки применяют электронную подпись для уделенного заключения договоров.

Суммируя, отметим, что современные технологии уже давно позволяют банкам коммуницировать с клиентами удаленно в защищенном режиме. Карантин еще раз продемонстрирует необходимость использования данных технологий и их жизненную важность, в прямом смысле.

«И без карантина банки не должны использовать тяжелое финансовое положение клиента для «выкручивания рук»

— В НБУ отмечают, что в случае сложных обстоятельствах клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. Что это значит и как выглядит на практике?

— Капитализация процентов — это присоединение их к телу кредита. То есть в случае, если клиент не может в данный момент заплатить проценты вовремя, банк добавляет сумму процентов к телу самого кредита и следующий период платежа будет учитывать проценты на всю сумму. Это будет означать, что клиент получил дополнительный кредит на сумму процентов и таким образом рассчитался вовремя с банком. Такая форма работы банка с клиентом является вполне логичной и нормальной и не в период карантина, а в случае возникновения у клиента необходимости отсрочить платеж по кредиту. То есть карантин только подталкивает банки к использованию современных подходов к эффективному управлению рисками, что уже давно применяется в цивилизованном мире и без глобальных форс-мажорных обстоятельств.

— НБУ настаивает, что банки не должны ухудшать кредитные условия по результатам реструктуризации. Будут ли банки прислушиваться к таким рекомендациям? Как быть, если предложенная банком реструктуризация в итоге только ухудшит условия и увеличит общую сумму погашения? Могут ли заемщики обжаловать такие действия банков?

— Заемщики имеют законное право обжаловать любые действия банков в любом случае. Обязательное требование к банкам не ухудшать условия кредитования в результате реструктуризации является совершенно естественным, так как трудности возникли во всей экономике и всем необходимо восстанавливать платежеспособность. В данных условиях попытки получать неправомерный доход, используя финансовые трудности, должны рассматриваться как нарушение прав клиента и наказываться санкциями в зависимости от нанесенного ущерба.

Также важно отметить, что и без карантина банки не должны использовать тяжелое финансовое положение клиента для «выкручивания рук». В США, например, есть закон, запрещающий «хищническое кредитование», то есть повышенные проценты в результате отчаянного финансового положения клиента. Задача банка в любом случае — и в период нормального экономического положения, и в период кризиса тем более — состоит в том, чтобы заботиться об улучшении финансового состояния клиента, а не просто задавить его повышенными процентами. Так работают банки в развитых странах, и этим во многом обеспечивается эффективность их экономик.

В Украине банки быстро разбираются с новыми технологиями, но не так быстро — с цивилизованными методами управления кредитными рисками. Надеюсь, что положительная роль карантина будет состоять не только в предотвращении распространения вируса, но и в применении современных методов управления кредитными рисками и следовании принципу: богатство и доход клиента обеспечивают и заработок банка. А не по принципу: чем больше поставил проценты, тем больше заработал, — подытожил Невмержицкий.

Стоит напомнить, что со 2 июня 2020 года все банки и финансовые организации обязаны указывать полную стоимость кредита, в частности, комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги, периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата денег, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и тому подобное. Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги и возможных рисках, а также легко сравнить услуги нескольких различных банков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает варианты возможного послабления условий карантина после пасхальных праздников для запуска экономики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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