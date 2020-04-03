Украина

Только после карантина: порядок отправки военных в зону ООС изменили

В связи пандемией коронавируса меняется порядок отправки военнослужащих ВСУ в зону проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщает «Армия ФМ», бойцы теперь будут предварительно проходить обязательный карантин.

«Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности», — заявил начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.

Он также отметил, что приостановлены основные отпуска военнослужащих. Это связано с введением в Украине режима чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса окажет сильное влияние на ВСУ и оборонно-промышленный комплекс страны.

Фото: «Фокус»

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