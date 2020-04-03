Визит Зеленского в Оман: в ОП раскрыли новые детали

Политика

Январский визит Владимира Зеленского в Оман, полный странностей и ставший источником шуток и мемов, наконец прокомментировали в Офисе президента. Спустя три месяца после поездки представители ОП признали, что визит был частный и преследовал личные цели.

«Поездка президента в Султанат Оман не имела официального статуса, проходила в личных целях и за собственные средства», — приводит «Украинская правда» ответ Офиса президента.

Объяснили в Офисе президента сомнения по поводу внесения Зеленским расходов на Оман в декларацию. По версии ОП, перелет и проживание в гостинице в Омане оплачивала супруга главы государства из собственных средств.

Также в Офисе президента говорят, что их к подготовке и организации поездки не привлекали, организационно-протокольного обеспечения не требовалось, делегация не предусматривалась.

В то же время в Офисе президента продолжают настаивать, что визит Зеленского был нужен «для установления контактов» с руководством Омана и укрепления дипломатических отношений между странами. Такие объяснения звучали и раньше, но аналитики отмечали, что время для налаживания связей было выбрано крайне неудачно: султан Омана тяжело болел, 10 января он скончался, и вскоре в стране появился новый султан.

Напомним, 5 января Зеленский был замечен в роскошном отеле Омана. 8 января из-за авиакатастрофы в Иране было объявлено, что президент возвращается в Украину, но прилетел домой Зеленский лишь 9 января.

Фото Офиса президента Украины

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