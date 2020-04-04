Украина

Известная американская газета снова оставила Украину без Крыма (фото)

Ведущее американское издание New York Times снова опубликовало карту, где Украина изображена без Крыма. Карта появилась в материале, где анализировалось распространение коронавируса COVID-19 по странам мира.

Посольство Украины в США не прошло мимо некорректной публикации.

«Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль устраивает в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту», — говорится в заявлении посольства Украины.



Напомним, New York Times уже иллюстрировало статью об Украине картой без Крыма. Тогда ошибку редакция исправила, получив письмо от украинского посольства.

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