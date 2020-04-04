Шоу Янины Соколовой «прикрыли» после третьего выпуска: в сети волна возмущения

Украина

Украинская телеведущая Янина Соколова, известная своими проукраинскими взглядами, заявила, что ее новая программа «Як вам не соромно» пока не будет выходить на телевидении. Всего в эфире пустили три выпуска.

«Так быстро меня еще не останавливали. Вчера вышел третий выпуск программы „Як вам не соромно“, — пишет Янина Соколова в Facebook. — В нем вы говорили о некомфортном. Расследование про Укрспирт, сокращение бюджета на культуру, образование, молодежь, спорт и социальные выплаты. Неспособность власти справится с коронавирусом. И наконец включился Гео Лерос и рассказал про Ермака, его методы мести и Денискины пленки».

«Мои принципы неизменимы. Нет смысла работать в профессии, если ты обслуживаешь чьи-то интересы. Журналисты — контролеры власти, катализатор изменений в стране», — подчеркнула Янина.

При этом она добавила: «Сегодня утром канал „Украина24“ сообщил о заморозке проекта до осени, ссылаясь на карантин… Я не знаю, выйдем ли мы на канале осенью. У нас были открытые и доверительные отношения, подкреплённые редакционным соглашением о невмешательстве».

Янина Соколова пообещала вместе со своей программой выйти в эфир на YouTube. Пользователи сети выразили поддержку Янине Соколовой, а канал заподозрили в непрямой цензуре.

Канал «Украина24» входит в «Медиа группу Украина», запустился в конце 2019 года.

Как известно, Янина Соколова поборола онкологию и запустила проект по борьбе с раком.

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