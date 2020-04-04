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Украина

Шоу Янины Соколовой «прикрыли» после третьего выпуска: в сети волна возмущения

12:29 4 апреля 2020 546
Янина Соколова
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Янина Соколова, известная своими проукраинскими взглядами, заявила, что ее новая программа «Як вам не соромно» пока не будет выходить на телевидении. Всего в эфире пустили три выпуска.

«Так быстро меня еще не останавливали. Вчера вышел третий выпуск программы „Як вам не соромно“, — пишет Янина Соколова в Facebook. — В нем вы говорили о некомфортном. Расследование про Укрспирт, сокращение бюджета на культуру, образование, молодежь, спорт и социальные выплаты. Неспособность власти справится с коронавирусом. И наконец включился Гео Лерос и рассказал про Ермака, его методы мести и Денискины пленки».

«Мои принципы неизменимы. Нет смысла работать в профессии, если ты обслуживаешь чьи-то интересы. Журналисты — контролеры власти, катализатор изменений в стране», — подчеркнула Янина.

При этом она добавила: «Сегодня утром канал „Украина24“ сообщил о заморозке проекта до осени, ссылаясь на карантин… Я не знаю, выйдем ли мы на канале осенью. У нас были открытые и доверительные отношения, подкреплённые редакционным соглашением о невмешательстве».

Янина Соколова пообещала вместе со своей программой выйти в эфир на YouTube. Пользователи сети выразили поддержку Янине Соколовой, а канал заподозрили в непрямой цензуре.

Канал «Украина24» входит в «Медиа группу Украина», запустился в конце 2019 года.

Как известно, Янина Соколова поборола онкологию и запустила проект по борьбе с раком.

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