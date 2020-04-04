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Карантин – не преграда: из Одесской области пытались вывезти за рубеж антисептиков на 30 тысяч евро

14:04 4 апреля 2020 112
вывоз антисептиков за рубеж
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одесском регионе отыскать антисептик в аптеках или других торговых точках — проблема, и немалая. Сейчас, во время эпидемии, этот товар стал особенно дефицитным. Тем не менее именно крупную партию дезинфицирующих средств пытались вывезти из Одесского региона за рубеж.

Воспрепятствовали этому пограничники совместно с таможенниками в морском пункте пропуска «Черноморск».

«Антисептики пытались вывезти фурой в Азербайджан, — рассказали в Одесском погранотряде. — В ходе совместного с таможенниками досмотра в автомобиле обнаружили 4 тысячи литров и 300 тысяч единиц таблетированных дезинфицирующих средств. Их общая стоимость составляет около 30 тысяч евро».

Сейчас проводятся первоочередные проверочные мероприятия, образцы антисептиков отобраны для проведения независимой экспертизы.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинец на Porshe вывез в Словакию целый багажник медицинских респираторов (фото), а ренее в Польшу пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов (фото)

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