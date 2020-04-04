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Украинец на Porshe вывез в Словакию целый багажник медицинских респираторов (фото)
На выезде из словацкого города Михаловце полиция остановила элитный белый Porsche Cayenne с украинскими номерами, внутри которого находились 2769 медицинских респираторов типа FFP1 и FFP2. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
«Сам украинец, который управлял автомобилем не смог объяснить их происхождение. Правоохранительные подозревают его в контрабанде и передали автомобиль и респираторы словацким таможенникам, чтобы выяснить их происхождение. А также — где и когда они были завезены в страну», — пишет он.
Журналист опубликовал фото, которые он получил от словацкой коллеги Катарины Клекаровой. На них видно масштабы и авто на котором везли контрабанду.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад на украинско-польской границе в международном автомобильном пункте пропуска «Устилуг» во время контрольной проверки микроавтобуса Volkswagen была обнаружена крупная партия контрабандных медицинских масок, которые стали дефицитом в условиях пандемии коронавируса.
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