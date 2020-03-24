27.49 / 28.29 29.43 / 30.46
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Как правильно пользоваться антисептиком: Ляшко провел мастер-класс (видео)

14:21 24 марта 2020 143
Виктор Ляшко
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 24 марта провел брифинг, объяснил, как правильно пользоваться антисептиком, чтобы драгоценный ресурс не пропадал впустую.

«Я еще раз хочу подчеркнуть правильность использования антисептиков, поскольку в последнее время мы увеличили их применение, но фиксируем неправильное использование в быту. Распылять антисептик на руки является неправильным и неэффективным. Это бесполезное расходование драгоценного ресурса, который сегодня является очень востребованным», — сказал инфекционист.

Он советует нанести 2,5−3 мл антисептика на ладонь, а затем растереть его по всей плоскости ладоней.

Таким образом, увлажнение на 20−30 секунд рук приведет к уничтожению микроорганизмов и вирусов.

Напомним, ранее ВОЗ распространила рекомендации, как изготовить антисептик в домашних условиях. Тем временем на фоне пандемии коронавируса в Украине начали производить и фальсифицированный антисептик.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Человек под капельницей

Развитие пневмонии из-за коронавируса возможно без температуры: симптомы

палатка на берегу речки

Самоизолировался: вернувшийся из Италии украинец поселился в бусе на берегу речки

Виктор Ляшко

Как правильно пользоваться антисептиком: Ляшко провел мастер-класс (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер