Как правильно пользоваться антисептиком: Ляшко провел мастер-класс (видео)

Здоровье и медицина

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 24 марта провел брифинг, объяснил, как правильно пользоваться антисептиком, чтобы драгоценный ресурс не пропадал впустую.

«Я еще раз хочу подчеркнуть правильность использования антисептиков, поскольку в последнее время мы увеличили их применение, но фиксируем неправильное использование в быту. Распылять антисептик на руки является неправильным и неэффективным. Это бесполезное расходование драгоценного ресурса, который сегодня является очень востребованным», — сказал инфекционист.

Он советует нанести 2,5−3 мл антисептика на ладонь, а затем растереть его по всей плоскости ладоней.

Таким образом, увлажнение на 20−30 секунд рук приведет к уничтожению микроорганизмов и вирусов.

Напомним, ранее ВОЗ распространила рекомендации, как изготовить антисептик в домашних условиях. Тем временем на фоне пандемии коронавируса в Украине начали производить и фальсифицированный антисептик.

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