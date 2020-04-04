Украина

«Это – не обсервация, а издевательство!»: вернувшиеся на родину украинцы попали в ужасные условия (фото, видео)

3 апреля группу из 17 граждан Украины, которые пересекли молдавско-украинскую границу, поместили на двухнедельную обсервацию в Татарбунарском районе Одесской области. Как сообщили в местной райадминистрации, прибывшие — граждане от 25 до 45 лет и один десятилетний ребенок. Подчеркивается, что при пересечении границы на КПП «Паланка» в присутствии представителей посольства Украины каждому прибывшему измерили температуру. Ни у одного человека симптомов болезни не обнаружили. Однако, согласно постановлению Кабмина, все граждане, которые пересекают украинскую границу, подлежат обязательному надзору врачей из-за риска заражения коронавирусом на территории других государств. За отказ грозит штраф и даже уголовная ответственность.

Как сообщила помощник народного депутата Ирина Гриб, вчера она побывала на месте обсервации этой группы — в селе Лиман.

«Группа попала в ужасные условия. Все, кто говорит, что там нормально — приглашаю вас там пожить. Очень холодно, грязно и грибок. Для тех, кто говорит, что люди там пьяные, заявляю — это неправда. Нет даже элементарного мыла. А в некоторых домах и санузла. Я молчу про средства защиты…», — констатирует помощница нардепа.

Граждане Украины, вернувшиеся из Молдовы, ожидали совершенно других условий приема и не скрывают возмущения: «Бумаги мы подписали на адрес: Канатная 31, гостиница „Октябрьская“ 4 звезды. Есть фото бумаги».

Находящиеся на обсервации сообщили, что в группе есть женщина 75 лет после операции, еще две женщины старше 65 и один ребенок 10 лет.

«Даже мы, совершенно здоровые, без симптомов, рискуем здесь стать полностью больными», — заявили находящиеся в изоляции молодые люди.

«Условия — ужасные!!! Нет воды питьевой! Одеяла тонкие. Холод ужасный. Полная антисанитария. Грязный туалет, нет смыва. Открытый душ. Топим печь и это не помогает. Грязь и ужас!!! Мы все завтра будем с температурой!!! Спать в комнатах невозможно. У девочки — нервный срыв. Милиция не принимает вызов. Ни одна горячая линия не отвечает. Нам некому помочь!!! …В некоторых комнатах нет света. Пауки и грязь. Видео и фото прилагаем. И это называется ОБСЕРВАЦИЯ?», — приводит Ирина Гриб отзывы изолированных людей.

Люди обвиняют чиновников в обмане: «До последнего нас обманывали. У многих была возможность переждать карантин в Молдове в нормальных условиях, но нас напугали, что мы вообще не сможем вернуться и отправили сюда!»

Отмечается, что решение о размещении данной группы на территории области приняла Одесская облгосадминистрация.

Приводится также комментарий сельского головы Лимана Василия Резниченко: «На территории Лиманской громады работает Дом милосердия, одно из помещений пустое, но пригодно к жилью. Никто не ожидал, что сюда привезут людей на обсервацию. Вместе с председателем Татарбунарской РГА организовали условия, необходимые для пребывания, а именно — стиральную машину, морозильную камеру, гидрофор, бойлер, одноразовую посуду. Лично хочу поблагодарить руководителя нашего КП „Селькомунхоз“ Пономаренко Сергея Валерьевича и его подчиненных, что так срочно смогли все установить».

Предварительно известно, что на Татарбунарской «базе обсервации» люди будут находиться до конца пасхальных праздников, 20 апреля.

Тем временем в Украине еще больше ужесточили карантинные меры.

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