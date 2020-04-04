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Украина

Солнце и свежий ветер: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине

17:07 4 апреля 2020 37
Прогноз погоды
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В ближайшее время в Украине будет солнечно и без осадков. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Антициклон Keywan удобно и надолго уселся в европейское кресло. Сухая погода, солнце — такая синоптическая ситуация затянется надолго. Включая Украину», — пишет она.

Согласно ее прогнозу, 5 апреля в Украине везде будет солнечно, а ветер будет свежим, порывистым, на юге еще и сильным.

«Температура воздуха присядет перед грядущим рывком 20-ти градусного тепла на следующей неделе. В воскресенье ожидается ночью от 2 тепла до 2 мороза, на юге +1 +5 градусов, а днем 9−13 градусов тепла, в южной части до +15 градусов», — прогнозирует Диденко.

По ее прогнозу в Киеве завтра будет сухо, солнечно, ветрено. Ближайшей ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем до +11 градусов.

«С понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до +16 +20 градусов», — прогнозирует она.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известный народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что апрель в Украине в 2020 году будет прохладным, в середине месяца по ночам возможны заморозки.

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