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Украина

Неудачно погуляла по Киеву: прибывшую из Таиланда девушку оштрафовали за нарушение обсервации (видео)

12:06 4 апреля 2020 439
штраф за нарушение обсервации
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Гражданка Украины Ладимира Б. прилетела 29 марта из Бангкока. Пограничники взяли с нее личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. Девушка указала адрес, где она обещала находиться этот период — квартира бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко (который ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, как правоохранители осуществляют контроль за самоизоляцией граждан), вместо обсервации упомянутая гражданка стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая их опасности заражения коронавирусом.

Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама — в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, ставших делать ей замечания.

Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли адрес проживания Ладимиры и вручили ей протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен.

«Если выяснится, что Ладимира таки была инфицирована COVID-19 (чего мы ей, конечно, не желаем) и из-за нарушения режима самоизоляции от нее заразились другие граждане, то ей может быть предъявлено обвинения и по 325 статье Уголовного кодекса — нарушение санитарных правил, повлекшие за собой тяжкие последствия. Не будьте такими, как Ладимира! Не нарушайте условий карантина! Берегите здоровье других украинцев. Они тоже хотят жить, быть здоровыми и отдыхать в Таиланде, как и Ладимира», — написал Геращенко и призвал сообщать о нарушениях условий самоизоляции, звонить «102».

Напомним, Национальной полицией составлено более 3600 протоколов о нарушениях правил карантина. Замглавы МВД напомнил, что до тех пор, пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции — эту функцию выполняют простые участковые офицеры полиции и патрульные.

«Спасибо им большое за их трудную и опасную работу по контролю за режимом карантина в целях сохранения жизней и здоровья миллионов украинцев. А Ладимире и всем ее друзьям и родным я желаю быть здоровыми и законопослушными гражданами», — написал Геращенко.

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Ранее"ФАКТЫ" сообщали о том, что жителя Сум оштрафовали на 17 тысяч гривен за посещение магазина без маски. А в Чернобыльской зоне поймали группу сталкеров, нарушивших карантин.

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