- 22:03 В Почаеве закрыли больницу из-за вспышки коронавируса среди врачей
- 22:03 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 21:12 В Днепропетровской области появился палаточный городок для обсервации
- 20:45 Пальмовое воскресенье у католиков: как отмечают праздник в разных странах
- 20:42 В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину: фото с места происшествия
- 20:13 Жителям Киева могут запретить передвигаться на автомобилях: Кличко назвал условие
- 19:47 Боевики "ДНР" обстреляли Верхнеторецкое: ранена мирная жительница
- 19:16 Коронавирус в Украине: как правильно носить маску и перчатки (инфографика)
- 18:41 Подали тысячи правок: в Раде пытаются затянуть окончательное принятие «антиколомойского» закона
- 18:25 У знаменитого экс-футболиста сборной России родилась пятая дочь
- 18:13 В Чернобыльской зоне разгорелся масштабный пожар: на борьбу бросили авиацию
- 17:48 Невеста постригла Криштиану Роналду на карантине
В Почаеве закрыли больницу из-за вспышки коронавируса среди врачей
В Тернопольской области, которая стала одним из эпицентров эпидемии коронавируса в Украине, закрыли на обсервацию Почаевскую больницу, где после лечения больного COVID-19 ребенка «вышли из строя» 27 контактных медиков. У двоих из них диагноз уже подтвердился, они госпитализированы. Еще двое лечатся дома, под наблюдением семейного врача.
Как оказалось, медики, которые лечили маленького пациента, не знали о его настоящем диагнозе, говорится в сюжете ТСН.
Работавшая в рентгенкабинете медик Татьяна Демчук показала журналистам, какой защитный костюм она изготовила для себя.
«Из дождевика и ткани с резиной, я вот скомбинировала защиту», — рассказала Татьяна.
При этом больница, инфекционное отделение которой рассчитано всего на 7 мест (2 уже заняты больными медиками), оказалась одной из опорных для борьбы с коронавирусом во время первой волны эпидемии. В довершение стало известно, что из двух аппаратов искусственной вентиляции легких, которыми располагает больница, исправен оказался только один.
Напомним, в соседнем Монастыриске заболели не только 32 медика из местной больницы, но также мэр и его заместитель. А в Виннице «пациентом № 1» стала медсестра городского клинического роддома № 2.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...