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Украина

В Почаеве закрыли больницу из-за вспышки коронавируса среди врачей

22:03 4 апреля 2020 115
В Почаеве закрыли больницу из-за вспышки коронавируса среди врачей
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Тернопольской области, которая стала одним из эпицентров эпидемии коронавируса в Украине, закрыли на обсервацию Почаевскую больницу, где после лечения больного COVID-19 ребенка «вышли из строя» 27 контактных медиков. У двоих из них диагноз уже подтвердился, они госпитализированы. Еще двое лечатся дома, под наблюдением семейного врача.

Как оказалось, медики, которые лечили маленького пациента, не знали о его настоящем диагнозе, говорится в сюжете ТСН.

Работавшая в рентгенкабинете медик Татьяна Демчук показала журналистам, какой защитный костюм она изготовила для себя.

«Из дождевика и ткани с резиной, я вот скомбинировала защиту», — рассказала Татьяна.

При этом больница, инфекционное отделение которой рассчитано всего на 7 мест (2 уже заняты больными медиками), оказалась одной из опорных для борьбы с коронавирусом во время первой волны эпидемии. В довершение стало известно, что из двух аппаратов искусственной вентиляции легких, которыми располагает больница, исправен оказался только один.

Напомним, в соседнем Монастыриске заболели не только 32 медика из местной больницы, но также мэр и его заместитель. А в Виннице «пациентом № 1» стала медсестра городского клинического роддома № 2.

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