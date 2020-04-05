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Пожар в Чернобыльской зоне еще не потушен, появилась информация о радиационном фоне
Для тушения масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели, используя авиацию, сбросили на огонь 50 тонн воды. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек», — говорится в сообщении, сообщает УНН.
По словам спасателей, радиационный фон «в пределах нормы». К тушению пожара были привлечены 98 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 48 человек личного состава и 11 единиц техники (в том числе 2 самолета и 1 вертолет ГСЧС).
«В 8:40 самолет АН-32 ГСЧС вылетел из Нежина в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара», — говорится в сообщении ГСЧС.
Пожар возник 4 апреля днем в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Владимировки Котовского лесничества. Площадь верхового лесного пожара распространилась на 20 га.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый пожар в этой местности за последнее время. Около полугода назад в Чернобыльской зоне также произошел пожар.
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