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Из-за горящей травы полиция на три часа перекрыла трассу Киев — Чоп (фото)
Поджигатели сухой травы спровоцировали масштабный пожар на трассе Киев-Чоп. В районе Ровно на три часа полиция останавливала движение из-за масштабного пожара, от которого шло значительное задымление.
Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале «Укравтодора».
Сообщается, что причина пожара — сжигание сухой травы.
В первую очередь пожарные тушили возгорание на обочине дороги, чтобы ликвидировать угрозу для водителей проезжающего транспорта. Огонь также мог распространиться на жилой сектор района Нового Двора.
В «Укравтодоре» отметили, что основная сложность в тушении пожара заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра, которые раздували огонь на большую площадь.
Напомним, в Чернобыльской зоне горят леса. Такая же ситуация и в оккупированном Крыму. В Ялте загорелась лесная подстилка. Площадь пожара составляет около двух гектаров. В Киеве и области за последние 10 дней произошло 112 пожаров — горят поля и торфяники. Только за последние сутки спасателям пришлось работать на ликвидации 42 пожаров.
Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 5 апреля в столице очень высокий уровень загрязнения воздуха. В ГС ЧС сообщили, что смог над Киевом будет висеть несколько дней.
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