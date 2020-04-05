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Происшествия

Из-за горящей травы полиция на три часа перекрыла трассу Киев — Чоп (фото)

19:37 5 апреля 2020 248
трасса
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Поджигатели сухой травы спровоцировали масштабный пожар на трассе Киев-Чоп. В районе Ровно на три часа полиция останавливала движение из-за масштабного пожара, от которого шло значительное задымление.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале «Укравтодора».

Сообщается, что причина пожара — сжигание сухой травы.

В первую очередь пожарные тушили возгорание на обочине дороги, чтобы ликвидировать угрозу для водителей проезжающего транспорта. Огонь также мог распространиться на жилой сектор района Нового Двора.

В «Укравтодоре» отметили, что основная сложность в тушении пожара заключалась в том, что было несколько очагов возгораний на значительном расстоянии друг от друга, чрезвычайно сильное задымление и порывы ветра, которые раздували огонь на большую площадь.

Напомним, в Чернобыльской зоне горят леса. Такая же ситуация и в оккупированном Крыму. В Ялте загорелась лесная подстилка. Площадь пожара составляет около двух гектаров. В Киеве и области за последние 10 дней произошло 112 пожаров — горят поля и торфяники. Только за последние сутки спасателям пришлось работать на ликвидации 42 пожаров.

Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 5 апреля в столице очень высокий уровень загрязнения воздуха. В ГС ЧС сообщили, что смог над Киевом будет висеть несколько дней.

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