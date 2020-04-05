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Пожары в Чернобыльской зоне: что показала последняя проверка радиационного фона в Киевской области
На фоне масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, большого количества пожаров в экосистемах Киевщины, в столице и области радиационный фон в пределах нормы. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Instagram.
Было обследовано 180 км дорог Киевской области к Иванкову и Чернобылю.
Отметим, по данным ГСЧС, по состоянию на 15:00 5 апреля радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
«Киев — 0,014 мР / час, Киевская область — в пределах 0,012 мР / ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР / ч», — говорится в сообщении.
Как сообщили в областном главке ГСЧС, только 5 апреля пожары в экосистемах из-за возгорания травяного настила и сухостоя ликвидировали в Белоцерковском, Переяслав-Хмельницком, Тутаевском районах.
Продолжается ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения.
Как сообщали «ФАКТЫ», на трассе Киев-Чоп полиция на три часа останавливала движение из-за масштабного пожара, от которого шло значительное задымление.
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