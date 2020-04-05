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Происшествия

На Черниговщине умер больной COVID-19 мужчина, пытавшийся сбежать из больницы

20:31 5 апреля 2020 458
кровать
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Черниговской области, где 7 человек заболели коронавирусом, зафиксирована первая смерть от COVID-19. Об этом сообщили в областном главке полиции. Во Львовской области также констатировали первую смерть от коронавируса.

Полицейские пишут, что мужчина находился на лечении в Борзнянской центральной районной больнице. В ночь с 3 на 4 апреля он пытался бежать из нее. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.

5 апреля стало известно, что пациент умер от осложнений болезни.

Напомним, с 16 марта в Чернигове ввели карантин в связи с распространением инфекции.

Специалисты считают, что Украина должна мобилизовать ресурсы на борьбу с COVID-19, чтобы с минимальными потерями пережить период до лета. Осенью в Украине начнется вторая, более сильная, волна заболевания коронавирусом.

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