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На Черниговщине умер больной COVID-19 мужчина, пытавшийся сбежать из больницы
В Черниговской области, где 7 человек заболели коронавирусом, зафиксирована первая смерть от COVID-19. Об этом сообщили в областном главке полиции. Во Львовской области также констатировали первую смерть от коронавируса.
Полицейские пишут, что мужчина находился на лечении в Борзнянской центральной районной больнице. В ночь с 3 на 4 апреля он пытался бежать из нее. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.
5 апреля стало известно, что пациент умер от осложнений болезни.
Напомним, с 16 марта в Чернигове ввели карантин в связи с распространением инфекции.
Специалисты считают, что Украина должна мобилизовать ресурсы на борьбу с COVID-19, чтобы с минимальными потерями пережить период до лета. Осенью в Украине начнется вторая, более сильная, волна заболевания коронавирусом.
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