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Осенью коронавирус нанесет более сильный удар, чем сейчас, — иммунолог
Осенью в Украине начнется вторая волна заболевания коронавирусом COVID-19. Такой прогноз озвучил на телеканале ATR врач-иммунолог, детский инфекционист и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий.
Эксперт считает, что Украина должна мобилизовать ресурсы, чтобы с минимальными потерями пережить период до лета. А летом иметь «карантинные каникулы», чтобы лучше подготовиться к осени. Медик утверждает, что Украину больший удар ожидает осенью, чем сейчас.
Отметим, в Украине в связи с COVID-19 ввели режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля, позже ограничения ужесточили.
По словам Лапия, иммунитет после выздоровления длится не меньше года. Поэтому если коронавирус не очень сильно мутирует к осени, то им нельзя будет заразиться повторно. Однако если COVID-19 сильно мутирует, то организм распознает его как новый вирус, и еще одно заражение вполне возможно.
По мнению кандидата биологических наук, вирусолога Людмилы Водолажской, эпидемия пойдет на спад, когда переболеет определенное количество людей. У населения должен сформироваться коллективный иммунитет, тогда только начнется спад распространения коронавируса.
В интервью «Цензор.НЕТ» она отметила, что вирусные респираторные инфекции хуже передают в сухие периоды года. Если лето будет сухое, то есть надежда, что распространение этого вируса затухнет. А осенью начнется новая волна.
Напомним, по данным на 10:00 5 апреля, в Украине подтверждены 1251 случай COVID-19. Зафиксированы 32 случая с летальным исходом и 25 случаев выздоровления пациентов. В мире заболели COVID-19 1 225 047 человек, летальных случаей -66 503, вылечившихся — 253 855.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Украину завезли завезли лекарство для борьбы с коронавирусом.
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