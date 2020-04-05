Жители села под Одессой напали на приехавшего из-за границы "коронавирусного" мужчину (видео)

Общество и люди

Боязнь заразиться коронавирусом заставила жительниц села Ракулово под Одессой устроить грандиозный скандал из-за того, что домой из Чехии вернулся их односельчанин. Парень остановился в родительском доме, который он указал как место самоизоляции.

Женщины устроили митинг на улице, требовали, чтобы приехавший мужчина покинул дом матери и уехал из села, обвиняли родственников парня, выдвигали свои версии о способах распространения болезни. Они кричали, перебивали друг друга и не слышали никаких аргументов.

Кроме того, женщины пожаловались в полицию на односельчанку, принявшую домой родного сына. Копы, естественно, не нашли в действиях этой семьи ничего незаконного.

Брат приезжего пишет, что проехав 4 границы, в документах его родственник указывал именно этот адрес дислокации на период самоизоляции, из-за чего не имеет права покинуть село.

В сети возмутились поведением женщин. Их призывают быть людьми, успокоиться и заниматься домашними делами. Многие возмущены тем, что во время карантина большинство самых активных крикунов были без масок. В тот момент, когда они кричали и размахивали руками, совсем не думали о возможности заразить друг друга.

И такие истории не единичны.

Напомним, 27 марта Украина полностью закрыла свои границы. Перед этим сотни тысяч заробитчан сутками простаивали в очередях в пунктах пропуска, чтобы успеть вернуться на родину. В последний день таможенники не проводили никакого досмотра людей, которые пытались попасть в Украину.

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