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Жители села под Одессой напали на приехавшего из-за границы "коронавирусного" мужчину (видео)
Боязнь заразиться коронавирусом заставила жительниц села Ракулово под Одессой устроить грандиозный скандал из-за того, что домой из Чехии вернулся их односельчанин. Парень остановился в родительском доме, который он указал как место самоизоляции.
Женщины устроили митинг на улице, требовали, чтобы приехавший мужчина покинул дом матери и уехал из села, обвиняли родственников парня, выдвигали свои версии о способах распространения болезни. Они кричали, перебивали друг друга и не слышали никаких аргументов.
Кроме того, женщины пожаловались в полицию на односельчанку, принявшую домой родного сына. Копы, естественно, не нашли в действиях этой семьи ничего незаконного.
Брат приезжего пишет, что проехав 4 границы, в документах его родственник указывал именно этот адрес дислокации на период самоизоляции, из-за чего не имеет права покинуть село.
В сети возмутились поведением женщин. Их призывают быть людьми, успокоиться и заниматься домашними делами. Многие возмущены тем, что во время карантина большинство самых активных крикунов были без масок. В тот момент, когда они кричали и размахивали руками, совсем не думали о возможности заразить друг друга.
Напомним, 27 марта Украина полностью закрыла свои границы. Перед этим сотни тысяч заробитчан сутками простаивали в очередях в пунктах пропуска, чтобы успеть вернуться на родину. В последний день таможенники не проводили никакого досмотра людей, которые пытались попасть в Украину.
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