- 11:04 Школа онлайн: расписание уроков на ТВ и трансляций во время карантина
- 11:03 Во Львове в ДТП погибли двое юных полицейских
- 11:02 Британка предложила найти на фото своего мопса: справились не все
- 10:59 В Гидропарке в Киеве "качки" устроили стычки с полицией: первые фото и видео
- 10:56 Страстный танец Тины Кароль и слезы Потапа: на «Голосі країни» впервые изменили правила нокаутов
- 10:40 Будет второй этап: Фурса рассказал, как коронавирус ударит по экономике Украины и курсу доллара
- 10:25 Гривня снова укрепилась: сколько стоит доллар в банках и на черном рынке
- 10:24 Одна жена и 74 «женки»: от коронавируса умер самый эксцентричный британский аристократ
- 10:21 Как не убить мужа на карантине: советы от Екатерины Кухар
- 10:15 Масштабный пожар в Чернобыле: что сейчас происходит в зоне отчуждения
- 10:11 Звезда «Реала» поддержал журналиста, потерявшего за три дня от СOVID-19 двух близких людей
- 09:57 Похоронили заживо: на Полтавщине трое мужчин жестоко пытали 57-летнюю женщину
Гривня снова укрепилась: сколько стоит доллар в банках и на черном рынке
На понедельник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,37 гривен за доллар, Таким образом гривна укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к евро на 6 апреля установлен на уровне 29,56 грн/евро, что на 52 копейки выше предыдущего показателя.
На черном рынке доллар продают- покупают за 27,200/27,350 гривн, а евро — за 29,100/29,400 гривен.
В банках:
В Нацбанке уверены, что обменный курс наконец стабилизировался и нет причин для курсовых скачков. Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Отмечается, что предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса. В общем с 30 марта по 3 апреля регулятор приобрел почти четверть миллиарда долларов.
Подробно об этом в статье «ФАКТОВ»: «Доллар дешевеет: как изменится курс в ближайшие дни».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт