Деньги

Гривня снова укрепилась: сколько стоит доллар в банках и на черном рынке

На понедельник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,37 гривен за доллар, Таким образом гривна укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро на 6 апреля установлен на уровне 29,56 грн/евро, что на 52 копейки выше предыдущего показателя.

На черном рынке доллар продают- покупают за 27,200/27,350 гривн, а евро — за 29,100/29,400 гривен.

В банках:

В Нацбанке уверены, что обменный курс наконец стабилизировался и нет причин для курсовых скачков. Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Отмечается, что предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса. В общем с 30 марта по 3 апреля регулятор приобрел почти четверть миллиарда долларов.

Подробно об этом в статье «ФАКТОВ»: «Доллар дешевеет: как изменится курс в ближайшие дни».

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