Снова замуж? Наталья Могилевская очаровала свадебным образом (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Наталья Могилевская, заговорившая ранее о семье и детях, заинтриговала поклонников свадебным образом. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в нежном свадебном платье и фате. Поклонники артистки в комментариях засыпали ее комплиментами и желают счастья.

Наталья призналась, что в таком образе она появилась в одном из номеров юмористического шоу «Лига Смеха».

О личной жизни 44-летняя Могилевская не распространяется. Говорит, что все сказала в своей песне «Покохала», в которой намекнула на таинственного возлюбленного.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MamaRika тайно вышла замуж. А также актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, рассказала, когда пойдет под венец.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter