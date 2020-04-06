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Шоу-бизнес

Снова замуж? Наталья Могилевская очаровала свадебным образом (фото)

14:04 6 апреля 2020 59
Наталья Могилевская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Наталья Могилевская, заговорившая ранее о семье и детях, заинтриговала поклонников свадебным образом. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в нежном свадебном платье и фате. Поклонники артистки в комментариях засыпали ее комплиментами и желают счастья.

Наталья призналась, что в таком образе она появилась в одном из номеров юмористического шоу «Лига Смеха».

О личной жизни 44-летняя Могилевская не распространяется. Говорит, что все сказала в своей песне «Покохала», в которой намекнула на таинственного возлюбленного.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MamaRika тайно вышла замуж. А также актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, рассказала, когда пойдет под венец.

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