Лично благодарил: Лолита Милявская рассказала, как пела для Трампа (видео)

Шоу-бизнес

Скандальная исполнительница Лолита Милявская, которая недавно разозлила сеть словами о Донбассе и Крыме, похвасталась «знакомством». По словам Лолиты, она пела для президента США Дональда Трампа.

«Мистер Трамп ещё не был президентом огромной страны. Я пела в его казино в Атлантик-Сити и он, как очень гостеприимный Хозяин, всегда лично благодарил всех артистов. Не уверена, что это именно мне сказано, но после концерта я точно с ним общалась). Разбираю архив дальше», — написала Лолита, добавив видео с Трампом.

Отметим, что видео с Трампом разозлило продюсера пианистки Лолы Астановой Михаила Левинтаса. Он заявил, что Трамп хвалил его подопечную.

«Лолита Милявская не имеет никаких прав на это видео, никогда не получала разрешения на его публикацию ни от президента Трампа, ни от Лолы Астановой, и непонятно, каким образом она этим видео завладела. Ее пост вводит в заблуждение ее поклонников и широкую публику», — возмутился Левинтас.

Сама Милявская никак не отреагировала на это заявление и видео не удалила.

Напомним, ранее Милявская лишила свою единственную дочь наследства.

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