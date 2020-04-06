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Вандалы испортили выставку "Столетие непокоренных" на киевском Майдане Незалежности (фото)

18:29 6 апреля 2020 81
выставка
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве на Майдане вандалы повредили фотовыставку «Столетие непокоренных». Выставка была посвящена украинским героям, отстаивавшим честь и свободу в разные исторические периоды. Особенно досталось от вандалов той части экспозиции, которая была посвящена событиям 1914−1919 годов и легиону Украинских Сечевых стрельцов.

майдан

Организатор уличной фотовыставки — Национальный музей Революции Достоинства — отмечает, что надругательство над экспонатами случилось ночью 6 апреля. В столице как раз ужесточили карантин, ограничили пребывание людей вне дома и вывели на улицы патрули полиции и Нацгвардии. Несмотря на обилие силовиков в городе, выходка вандалов не была пресечена.

«Вот уже второй за последние пару недель акт наступления не заморских, а внутренних „микробов“: недавно была разрисована наркодиллерскими граффити Аллея Героев Небесной Сотни, а ночью уничтожили выставку», — отметил директор музея Игорь Пошивайло.

Напомним, в Полтаве в ночь на 5 апреля неизвестный вандал разбил три мемориальные доски, а на Житомирщине сожгли Парк памяти непокоренных, посвященный героям АТО.

Фото Ihor Poshyvailo/Facebook, maidanmuseum.org/Facebook

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