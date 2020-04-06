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Благовещение 2020: поздравления, открытки, смс
Во вторник, 7 апреля, празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю. В этот день обязательно нужно поздравить близких людей с праздником.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых открыток и поздравлений.
Нынче птицы все запели,
Им негоже гнезда вить —
В день торжественный апреля
Богородицу гневить.
Праздник! Праздник! Весть благая
Пусть приходит в каждый дом.
Пусть вас ангел охраняет,
Бережет в ночи и днем!
***
Душа пусть в чудо верит,
Господь хранит тебя,
Судьба откроет двери
Все беды отведя.
Я дней желаю мирных,
Прожить тебе лет двести,
И слышать от любимых
Одни благие вести.
***
Пусть с весенними ручьями
В ваш дом придет покой
С добрыми вестями
И божественной красой.
Пусть рядом будут люди,
Что искренни, честны.
Разделят с вами радость
Без зависти и лжи.
Пусть этот светлый день
Началом новым станет
И всё плохое в жизни,
Как снег в тепле растает.
***
С Благовещением вас
В день весенний поздравляю,
Мира, счастья и добра
Я сердечно вам желаю.
Богородица святая
От беды пусть защитит,
Материнскою любовью
Нас, детей грешных, простит.
Я желаю, чтобы вести
Вы благие получали,
Чтобы с верой и надеждой
Каждый новый день встречали.
***
Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!
Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.
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