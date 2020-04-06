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Общество и люди

Благовещение 2020: поздравления, открытки, смс

18:42 6 апреля 2020 39
Благовещение
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 7 апреля, празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю. В этот день обязательно нужно поздравить близких людей с праздником.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых открыток и поздравлений.

Благовещение

Нынче птицы все запели,
Им негоже гнезда вить —
В день торжественный апреля
Богородицу гневить.

Праздник! Праздник! Весть благая
Пусть приходит в каждый дом.
Пусть вас ангел охраняет,
Бережет в ночи и днем!

***
Душа пусть в чудо верит,
Господь хранит тебя,
Судьба откроет двери
Все беды отведя.

Я дней желаю мирных,
Прожить тебе лет двести,
И слышать от любимых
Одни благие вести.

Благовещение
***
Пусть с весенними ручьями
В ваш дом придет покой
С добрыми вестями
И божественной красой.

Пусть рядом будут люди,
Что искренни, честны.
Разделят с вами радость
Без зависти и лжи.

Пусть этот светлый день
Началом новым станет
И всё плохое в жизни,
Как снег в тепле растает.

Благовещение
***
С Благовещением вас
В день весенний поздравляю,
Мира, счастья и добра
Я сердечно вам желаю.

Богородица святая
От беды пусть защитит,
Материнскою любовью
Нас, детей грешных, простит.

Я желаю, чтобы вести
Вы благие получали,
Чтобы с верой и надеждой
Каждый новый день встречали.

Благовещение

***
Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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