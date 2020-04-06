Благовещение 2020: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

Во вторник, 7 апреля, празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы по юлианскому календарю. В этот день обязательно нужно поздравить близких людей с праздником.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых открыток и поздравлений.

Нынче птицы все запели,

Им негоже гнезда вить —

В день торжественный апреля

Богородицу гневить.

Праздник! Праздник! Весть благая

Пусть приходит в каждый дом.

Пусть вас ангел охраняет,

Бережет в ночи и днем!

***

Душа пусть в чудо верит,

Господь хранит тебя,

Судьба откроет двери

Все беды отведя.

Я дней желаю мирных,

Прожить тебе лет двести,

И слышать от любимых

Одни благие вести.



***

Пусть с весенними ручьями

В ваш дом придет покой

С добрыми вестями

И божественной красой.

Пусть рядом будут люди,

Что искренни, честны.

Разделят с вами радость

Без зависти и лжи.

Пусть этот светлый день

Началом новым станет

И всё плохое в жизни,

Как снег в тепле растает.



***

С Благовещением вас

В день весенний поздравляю,

Мира, счастья и добра

Я сердечно вам желаю.

Богородица святая

От беды пусть защитит,

Материнскою любовью

Нас, детей грешных, простит.

Я желаю, чтобы вести

Вы благие получали,

Чтобы с верой и надеждой

Каждый новый день встречали.

***

Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного спокойствия и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

Ранее мы публиковали еще одну подборку поздравлений.

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