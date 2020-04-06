Поздравления с Благовещением в стихах и прозе

Общество и люди

7 апреля отмечают один из самых больших христианских праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это прекрасный повод поздравить друзей и родственников.

А «ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.

Птичка гнездышко не вьет, не летает,

Праздник в дом Благой зовет, зазывает,

По земле святой молитва «несется» —

Весть Благая летит, вокруг радость льется!

С Благовещением я Вас поздравляю,

Счастья в жизни и любви пожелаю,

Не страшны пусть Вам будут тревоги…

Весть благая пусть ждет на пороге!



***

С Благовещением вас поздравляю!

Счастья, здоровья, добра вам желаю.

Пусть в дом приходят благие лишь вести,

В жизни не будет ни горя, ни мести.

Чтобы чисты ваши помыслы были,

Чтобы о ближних вы не забыли.

Чтоб не покинула вас ваша вера,

В самое трудное-трудное время!



***

Благую весть принес архангел

Чудесной женщине Марии

О том, что суждено ей скоро

Родить, стать матерью Мессии,

С тех пор мы праздник отмечаем,

Что Благовещеньем зовется,

И в этот день всем близким скажем,

Пусть все всегда им удается,

Удача с ними пусть пребудет,

Закружит радость их и счастье,

Господь подарит пусть здоровье,

Убережет от всех напастей!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за всё хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днём получать благую и добрую весть, никогда не утратить своей веры и истинной любви.

Больше открыток и поздравлений вы можете найти здесь.

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