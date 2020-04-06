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Поздравления с Благовещением в стихах и прозе
7 апреля отмечают один из самых больших христианских праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это прекрасный повод поздравить друзей и родственников.
А «ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.
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Птичка гнездышко не вьет, не летает,
Праздник в дом Благой зовет, зазывает,
По земле святой молитва «несется» —
Весть Благая летит, вокруг радость льется!
С Благовещением я Вас поздравляю,
Счастья в жизни и любви пожелаю,
Не страшны пусть Вам будут тревоги…
Весть благая пусть ждет на пороге!
***
С Благовещением вас поздравляю!
Счастья, здоровья, добра вам желаю.
Пусть в дом приходят благие лишь вести,
В жизни не будет ни горя, ни мести.
Чтобы чисты ваши помыслы были,
Чтобы о ближних вы не забыли.
Чтоб не покинула вас ваша вера,
В самое трудное-трудное время!
***
Благую весть принес архангел
Чудесной женщине Марии
О том, что суждено ей скоро
Родить, стать матерью Мессии,
С тех пор мы праздник отмечаем,
Что Благовещеньем зовется,
И в этот день всем близким скажем,
Пусть все всегда им удается,
Удача с ними пусть пребудет,
Закружит радость их и счастье,
Господь подарит пусть здоровье,
Убережет от всех напастей!
***
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за всё хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днём получать благую и добрую весть, никогда не утратить своей веры и истинной любви.
Больше открыток и поздравлений вы можете найти здесь.
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