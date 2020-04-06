Первый день жесткого карантина: полиция назвала самые "непослушные" регионы (видео)

Украина

В понедельник, первый день жесткого карантина, который многие города встречали опустевшими улицами, полиция составила 192 протокола за нарушения правил, введенных постановлением Кабмина об ужесточении ограничительных мер в Украине.

Правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции, сообщили в Нацполиции.

Уточняется, что к контролю за соблюдением карантина были привлечены около 22 тысячи сотрудников полиции и Нацгвардии.

«Правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок», — заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, нарушителям грозит штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.

Также, по словам Фацевича, граждане активно сообщают в полицию о нарушителях карантина. За сегодня поступило более 1200 сообщений. С начала карантинных мероприятий — более 26 тысяч.

Замглавы Нацполиции отдельно остановился на карантине в церквях. Он сказал, что полиция будет контролировать соблюдение карантина у культовых сооружений. По словам Фацевича, полиция будет следить, чтобы верующие не нарушали правила о нахождения в одном месте до 10 человек и придерживались при этом безопасной дистанции.

Всего с начала введения карантинных мер на территории Украины полицейские составили 3922 административных протокола. Кроме того, расследуется 46 уголовных производств, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что 3 апреля Кабмин усилил карантинные меры. При этом, согласно прогнозам правительства, смягчение ограничений в Украине возможно не ранее конца апреля.

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