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Украина

Венедиктова призналась, что Ермак рекомендовал ей кандидатуры замов

10:24 7 апреля 2020 305
Ирина Венедиктова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, имя брата которого фигурирует в скандале с так называемыми «пленками Ермака», советовал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой «присмотреться» к определенным людям, которые бы могли стать ее заместителями.

Об этом Ирина Венедиктова сообщила в интервью «Украинской правде». Журналисты, в частности, поинтересовались, кто ей рекомендовал Симоненко, Любовича, которых «связывают с Ермаком и Игорем Коломойским», и Мустецу, которого «связывают с господином Павлюком, который помогал Зе-команде на выборах и имел свою группу во фракции».

«Господин Ермак мне, правда, рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне. И господин Ермак никоим образом ни на чем не настаивал, он сказал: „Посмотри, послушай и так далее“. Игоря Коломойского я не видела в жизни и не общалась с ним даже по телефону. То есть он мне вообще никого не мог рекомендовать», — заявила Венедиктова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», замгенпрокурора стал Игорь Мустеца, ранее занимавший должность первого заместителя прокурора Черновицкой области.

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