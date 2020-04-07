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В Крыму сняли скандальное шоу «Солдатки»: участницы загремели на «Миротворец»
На «Миротворец», куда недавно внесли данные группы россиян во главе с получившим подряд на строительство Крымского моста бизнесменом Аркадием Ротенбергом, попали участницы скандального шоу «Солдатки», незаконно посетившие аннексированный Россией Крым.
В базы внесены данные не только участниц шоу, но и их продюсеров, а также ряда российских офицеров, сообщают в Центре «Миротворец».
Шоу «Солдатки» снимают в оккупированном Севастополе на территории, где дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты ВС РФ.
Ранее список девушек, а также их фото в социальные сети выложил участник боевых действий Александр Грамарчук («Гром»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центр «Миротворец» внес в базы данные пассажиров поезда, который в конце 2019 года отправился из Санкт-Петербурга в аннексированный Крым и въехал на территорию полуострова через Крымский мост.
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