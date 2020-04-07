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Школа онлайн: учительница математики удивила навыками устного счета (видео)
Учительница математика, которая в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» проводила урок пятиклассникам, допустила вопиющую ошибку при простой операции.
Проект «Всеукраинская школа онлайн» предусматривает закрепление каждого класса за конкретными телевизионными каналами. Видеоуроки также транслируются на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины.
В сеть выложили фрагмент одного из видеоуроков, который свидетельствует, что педагог допустила ошибку в операции «30,2 — 2,2», и вместо правильного ответа «28» она написала на доске «18». К столь нелепой ошибке, скорее всего, привела обычная невнимательность.
Ранее сообщалось, что ежедневно, с понедельника по пятницу будут транслироваться уроки по украинской литературе и языку, истории, английскому языку, физике и другим предметам
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