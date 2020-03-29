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Здоровье и медицина

Сигарета не спасет: Минздрав опроверг очередной фейк о коронавирусе

10:12 29 марта 2020 44
сигареты
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Министерстве здравоохранения Украины развенчали популярный миф о том, что якобы курильщики менее подвержены заражению COVID-19, поскольку их защищает горячий сигаретный дым. В Минздраве отмечают, что любители сигарет, напротив, больше рискуют заразиться COVID-19.

«Во-первых, во время курения человек чаще касается лица; во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней; в-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией», — объясняют в Минздраве.

Ранее Всемирная организация здравоохранения также исследовала связь курения и вероятности заражения коронавирусом. В ВОЗ аналогично пришли к мнению, что курильщики по умолчанию более уязвимы для вируса, поскольку вредная привычка сама по себе чревата заболеваниями легких, снижением дыхательной способности, уменьшенным поступлением кислорода в ткани организма. А в случае с коронавирусом добавляется еще и поведенческий фактор: при курении высока вероятность попадания вируса в рот с грязных пальцев. Если использовать кальян, особенно в общественных местах, то вирус может распространяться от человека к человеку через плохо продезинфицированные трубки и мундштуки.

Напомним, ранее был опровергнут миф о том, что в борьбе с корнавирусом может быть полезен чеснок. А семейный врач Сергей Елшанский в ходе прямой линии «ФАКТОВ» напомнил, что для коронавируса уязвимы все слизистые человека, а не только рот или нос. Вирус может проникнуть в организм через слизистую глаз.

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