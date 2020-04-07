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Столичный Крещатик частично перекрыли для движения транспорта: названа причина
На центральной киевской улице Крещатик в течение нескольких дней, с 7 по 9 и по 11 апреля, будет частично ограничено движение. Ранее Национальная гвардия продезинфицировала центральные улицы Киева, помыв их из водометов и обезвредив от патогенных микроорганизмов.
«На улице Крещатик продолжается текущий ремонт. Покрытие обновляем большими участками. Работаем по всей длине улицы от Европейской до Бессарабской площадей. Работы выполняем постепенно, чтобы уменьшить ограничения движения. Во время ремонта движение будет частично ограничено», — сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор» в своем Facebook.
Как сообщалось ранее, Крещатик уже перекрывали на два дня в конце марта для обновления дорожного покрытия — работы на улице проводились в выходные дни, чтобы меньше влиять на трафик.
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