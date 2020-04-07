Карантин в Киеве: за что на нарушителей составили почти 600 админпротоколов

Общество и люди

В Киеве ужесточили контроль за соблюдением ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса в стране. Во время карантина полиция составила уже 574 админпротокола за нарушение принятых мер. И первые пять протоколов позволили направить в столичный бюджет 91 800 гривен, сообщает горгосадминистрация. Кроме того, открыто несколько уголовных производств: одно — за подтверждение инфицирования и три — за нарушение карантинных ограничений.

В столице работает Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19. И в группу риска, контролируемую центром, вошли почти 40 тысяч киевлян, прибывших из стран, где широко распространился вирус, а также люди, контактирующие с больными. Мониторинговый центр установил уже почти полторы тысячи результативных контактов (с помощью звонков и опросов о самочувствии и условиях самоизоляции), чтобы дать полезные рекомендации и предоставить нужную психологическую и эмоциональную поддержку. Центр проводит мониторинг соблюдения правил самоизоляции или обсервации. Тот, кто избегает контактов с центром, попадает в поле зрения правоохранителей. Киевские власти заверяют, что информация о киевлянах, состоящих на учете в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, столичный Мониторинговый центр использует большой опыт работы подобных центров в Сингапуре и Сеуле. А деятельность центра направлена на максимальное предупреждение распространения коронавируса.

В то же время киевлян призывают в который раз придерживаться карантинных ограничений. Запрет на посещение скверов и парков, детских и спортивных площадок касается всех. Как подчеркнул столичный мэр, пренебрежение ограничительными правилами может стоить человеку здоровья, а то и жизни. И чем добросовестнее люди будут относиться к выполнению правил карантина, тем быстрее все смогут вернуться к обычному жизненному ритму.

К нарушениям карантинных правил также относится торговля алкоголем на розлив. Торговые заведения ежедневно проверяются инспекторами, которые выявляют нарушения законодательства. По словам директора столичного департамента благоустройства Алексея Кулебы, уже выявлено 54 «наливайки», которые во время карантина, несмотря на запрет, продолжали работать. Нарушителей привлекут к ответственности.

Напомним, что под запретом не только посещение парков, скверов, а и общественных мест, в которых нельзя появляться без маски или респиратора. Также нельзя выходить на улицу без документов, которые удостоверяют личность. Будут наказывать и за проведение пикников во время карантина. За нарушение карантинных мер могут оштрафовать от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. За нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации в первый раз штрафуют на 17 тысяч гривен, во второй раз — на 34 тысячи гривен, в третий — следует уголовная ответственность.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля в Киеве уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 12 вылечились, 5 человек умерли.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, количество заболевших горожан за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них четверо детей и один медработник, один случай летальный.

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