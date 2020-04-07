Украина

А ведь синоптики предупреждали: в сети показали фото высохшего Симферопольского водохранилища

В Крыму практически высохло Симферопольское водохранилище, которое некогда было одним из крупнейших искусственных водоемов полуострова и полностью обеспечивало водой не только Симферополь, но и близлежащие населенные пункты. Напомним, в феврале даже оккупационные власти признавали, что воды в Симферополе осталось максимум на 90−100 дней.

Однако на данный момент, констатировали оккупационные власти, в водохранилище осталось только 11 млн кубометров воды (т.е. в 3 раза меньше, чем проектный объем).

Специалисты считают обмеление следствием того, что основной источник воды​ для водохранилища — река Салгир — не получила полноценной подпитки талыми водами с гор.

При этом еще на минувшей неделе Сергей Аксенов сообщил, что количества воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточно для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.

Ресурс Крым.Реалии опубликовал фото высохшего водохранилища.

Напомним, Россия постоянно требует от руководства Украины «решить вопрос» с возобновлением поставок днепровской воды на полуостров, теперь уже шантажируя срывом следующей нормандской встречи. При этом велик риск, что «водную тему» Кремль использует еще и для подрыва доверия украинцев к власти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter