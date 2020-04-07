26.73 / 27.23 28.65 / 29.44
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

А ведь синоптики предупреждали: в сети показали фото высохшего Симферопольского водохранилища

20:53 7 апреля 2020 16
Высохшее водохранилище
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Крыму практически высохло Симферопольское водохранилище, которое некогда было одним из крупнейших искусственных водоемов полуострова и полностью обеспечивало водой не только Симферополь, но и близлежащие населенные пункты. Напомним, в феврале даже оккупационные власти признавали, что воды в Симферополе осталось максимум на 90−100 дней.

Однако на данный момент, констатировали оккупационные власти, в водохранилище осталось только 11 млн кубометров воды (т.е. в 3 раза меньше, чем проектный объем).

Специалисты считают обмеление следствием того, что основной источник воды​ для водохранилища — река Салгир — не получила полноценной подпитки талыми водами с гор.

При этом еще на минувшей неделе Сергей Аксенов сообщил, что количества воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточно для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.

Ресурс Крым.Реалии опубликовал фото высохшего водохранилища.

Напомним, Россия постоянно требует от руководства Украины «решить вопрос» с возобновлением поставок днепровской воды на полуостров, теперь уже шантажируя срывом следующей нормандской встречи. При этом велик риск, что «водную тему» Кремль использует еще и для подрыва доверия украинцев к власти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

роженица в больнице

Трое суток с мертвым младенцем в утробе: в Тернополе врачи отказали роженице в помощи из-за выходных

Андрей Сатаненко

Умер знаменитый маг, участник «Битвы экстрасенсов»

На оккупированном Донбассе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

На оккупированном Донбассе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Тест

За сутки в Киеве от пневмонии умерли два молодых мужчины, но COVID-19 подтвердили только у одного

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер