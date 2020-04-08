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Шоу-бизнес

50-летняя Ирина Билык показала фигуру в кружевном белье (фото)

10:12 8 апреля 2020 228
Ирина Билык
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Ирина Билык, отметившая свой 50-летний юбилей онлайн из-за карантина, накануне дня рождения снялась в откровенной фотосессии. Звезда показала свою фигуру в черном кружевном белье. Также Ирина позировала в черном плаще из латекса, демонстрируя стройные ноги.

Юбилейную фотосессию опубликовало издание «Караван историй».


*Фото karavan.ua


*Фото karavan.ua

Ранее в интервью Ирина говорила, что сейчас больше времени уделяет своему здоровью и физической форме. Она соблюдает диету, занимается спортом и регулярно делает массаж тела и лица. А вдохновляют ее любимые мужчины — сыновья и муж Аслан Ахмадов.

Кстати, история их романа началась именно с фотосессии. Ирина попросила сделать для нее оригинальную фотосессию или снять клип. В итоге Аслан устроил Ирине эротическую фотосессию и снял клип «Девочка», в котором сам сыграл главного героя. Говорит, что с того момента он нашел свою музу.

Из-за коронавируса и закрытых границ Аслан не смог приехать на день рождения жены. Он трогательно поздравил любимую в сети.

В интервью «ФАКТАМ» Ирина Билык рассказала о романе с Асланом Ахмадовым, рождении сына и семье на две страны.

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