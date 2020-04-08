Оставайтесь дома — мы прикроем: военные записали трогательное видео

Украина

Военные Операции объединенных сил записали видеообращение к украинцам, призывая их не нарушать карантинные ограничения и оставаться дома.

«Оставайтесь дома! Мы прикроем!», — говорят герои ролика в кадре.

Отметим, что пандемия коронавируса не повлияла на агрессию российско-террористических войск на Донбассе — за минувшие сутки, 7 марта, на линии разграничения было зафиксировано 10 обстрелов позиций ВСУ, в т. ч. отмечено использование запрещенных «минскими договоренностями» калибров.

Как сообщали «ФАКТЫ», 7 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины — ею стала жительница Прикарпатья, работавшая в одной из воинских частей. Ее диагноз был подтвержден уже после смерти.

Всего по данным военных медиков, по состоянию на утро вторника, 8 апреля, в ВСУ были зарегистрировано пять случаев COVID-19, один из которых и стал летальным. На изоляции (включая самоизоляцию) находятся 118 человек.

Напомним, в Украине в связи с карантином изменили порядок отправки военных в зону ООС.

Фото pressjfo. news/

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