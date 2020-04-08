26.79 / 27.22 28.77 / 29.56
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оставайтесь дома — мы прикроем: военные записали трогательное видео

11:13 8 апреля 2020 235
Оставайтесь дома&nbsp;— мы прикроем: военные записали трогательное видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Военные Операции объединенных сил записали видеообращение к украинцам, призывая их не нарушать карантинные ограничения и оставаться дома.

«Оставайтесь дома! Мы прикроем!», — говорят герои ролика в кадре.

Отметим, что пандемия коронавируса не повлияла на агрессию российско-террористических войск на Донбассе — за минувшие сутки, 7 марта, на линии разграничения было зафиксировано 10 обстрелов позиций ВСУ, в т. ч. отмечено использование запрещенных «минскими договоренностями» калибров.

Как сообщали «ФАКТЫ», 7 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины — ею стала жительница Прикарпатья, работавшая в одной из воинских частей. Ее диагноз был подтвержден уже после смерти.

Всего по данным военных медиков, по состоянию на утро вторника, 8 апреля, в ВСУ были зарегистрировано пять случаев COVID-19, один из которых и стал летальным. На изоляции (включая самоизоляцию) находятся 118 человек.

Напомним, в Украине в связи с карантином изменили порядок отправки военных в зону ООС.

Фото pressjfo. news/

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

штрафплощадка

Пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки: исчезло свыше 30 машин

Рита Гавиола

Нищенку случайно сфотографировали на улице, после чего она стала моделью-миллионершей (фото)

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Молодой муж Бабкиной заговорил о ее состоянии

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер