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Оставайтесь дома — мы прикроем: военные записали трогательное видео
Военные Операции объединенных сил записали видеообращение к украинцам, призывая их не нарушать карантинные ограничения и оставаться дома.
«Оставайтесь дома! Мы прикроем!», — говорят герои ролика в кадре.
Отметим, что пандемия коронавируса не повлияла на агрессию российско-террористических войск на Донбассе — за минувшие сутки, 7 марта, на линии разграничения было зафиксировано 10 обстрелов позиций ВСУ,
Как сообщали «ФАКТЫ», 7 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины — ею стала жительница Прикарпатья, работавшая в одной из воинских частей. Ее диагноз был подтвержден уже после смерти.
Всего по данным военных медиков, по состоянию на утро вторника, 8 апреля, в ВСУ были зарегистрировано пять случаев COVID-19, один из которых и стал летальным. На изоляции (включая самоизоляцию) находятся 118 человек.
Напомним, в Украине в связи с карантином изменили порядок отправки военных в зону ООС.
Фото pressjfo. news/
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.