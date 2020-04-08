26.91 / 27.37 28.89 / 29.65
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Пенсионеры начали получать компенсацию: кому положена прибавка

13:21 8 апреля 2020 181
Деньги
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 7 апреля, Пенсионный фонд Украины начал выплачивать пенсионерам старше 80 лет компенсации к пенсии за апрель.

ПФУ сообщает, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины с 1 апреля 2020 года пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Ее получат те, у кого пенсия не превышает 9205 гривен.

Также для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.

Пенсионным фондом провел перерасчеты для 1480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет. Пенсии поступят получателям на счета в банках либо будут доставлены домой.

Ранее стало известно о том, когда будет выплачена обещанная президентом Зеленским тысяча гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Павлик и Репяхова

Полуголая невеста Виктора Павлика рассказала о странной привычке жениха (фото)

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Андрей Сатаненко

Умер знаменитый маг, участник «Битвы экстрасенсов»

Деньги

Пенсионеры начали получать компенсацию: кому положена прибавка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер