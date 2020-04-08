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Пенсионеры начали получать компенсацию: кому положена прибавка
Во вторник, 7 апреля, Пенсионный фонд Украины начал выплачивать пенсионерам старше 80 лет компенсации к пенсии за апрель.
ПФУ сообщает, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины с 1 апреля 2020 года пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен. Ее получат те, у кого пенсия не превышает 9205 гривен.
Также для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины), минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривен.
Пенсионным фондом провел перерасчеты для 1480 тысяч пенсионеров, достигших возраста 80 лет. Пенсии поступят получателям на счета в банках либо будут доставлены домой.
Ранее стало известно о том, когда будет выплачена обещанная президентом Зеленским тысяча гривен.
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