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Украина

Число инфицированных коронавирусом детей в Украине резко возросло

10:32 8 апреля 2020 64
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 206 новых случаев заболевания COVID-19, их них 20 — у детей. По данным на утро среды, 8 апреля, количество заболевших в Украине возросло до 1668.

Об этом на брифинге 8 апреля сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «К сожалению, среди заболевших есть и медицинские работники», — отметил он и добавил, что за минувшие сутки были госпитализированы 66 человек, в том числе и трое детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,коронавирус подтвердили у детей и жены хасида, который приехал в Умань из США, заболел и умер.

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