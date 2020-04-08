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Число инфицированных коронавирусом детей в Украине резко возросло
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 206 новых случаев заболевания COVID-19, их них 20 — у детей. По данным на утро среды, 8 апреля, количество заболевших в Украине возросло до 1668.
Об этом на брифинге 8 апреля сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «К сожалению, среди заболевших есть и медицинские работники», — отметил он и добавил, что за минувшие сутки были госпитализированы 66 человек, в том числе и трое детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,коронавирус подтвердили у детей и жены хасида, который приехал в Умань из США, заболел и умер.
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