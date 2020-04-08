26.99 / 27.42 28.96 / 29.71
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Луцке смягчили карантин: кому разрешили работать

16:30 8 апреля 2020 88
Луцк
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Луцке, где первый случай заражения COVID-19 выявили еще 21 марта, решили ослабить карантинные ограничения. Такое решение 8 апреля приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии.

Депутаты разрешили работать социально значимым магазинам и сервисам — магазинам бытовой химии, семян и садоводческих материалов, агрохимикатов, веломагазинам и веломастерским. Кроме того, открыться могут магазины и мастерские оптики, сервисы по изготовлению ключей и ремонту обуви.

Напомним, в Луцке с 19 марта не работает общественный транспорт.

Как сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине карантиннные ограничения начнут постепенно отменять с середины мая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лавра

Две трети священнослужителей Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом, — результаты тестирования

Киев

Придется потерпеть до мая: Шмыгаль сделал заявление о сроках карантина

медики и больной

Погуляли: на Житомирщине после встречи вернувшегося из Польши товарища 8 человек заболели COVID-19

Бочкарева

Полная самоизоляция: Бочкарева застряла в лифте (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер