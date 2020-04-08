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В Луцке смягчили карантин: кому разрешили работать
В Луцке, где первый случай заражения COVID-19 выявили еще 21 марта, решили ослабить карантинные ограничения. Такое решение 8 апреля приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии.
Депутаты разрешили работать социально значимым магазинам и сервисам — магазинам бытовой химии, семян и садоводческих материалов, агрохимикатов, веломагазинам и веломастерским. Кроме того, открыться могут магазины и мастерские оптики, сервисы по изготовлению ключей и ремонту обуви.
Напомним, в Луцке с 19 марта не работает общественный транспорт.
Как сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине карантиннные ограничения начнут постепенно отменять с середины мая.
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