Лучшее наказание — вырыть могилу: мэр Фастова придумал, как бороться с нарушителями карантина

Украина

Городской голова Фастова Михаил Нетяжук считает целесообразным не штрафовать нарушителей карантина, а заставлять их копать могилы.

Он был на похоронах жительницы Фастова, которая умерла от коронавируса, сообщает «Моя Київщина».

«Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые, порой, нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать (их деньги, на самом деле, городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным», — пришел к выводу мэр.

Однако он уточнил, что такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, поэтому остается штрафовать.

Ранее сообщалось, что стало известно, где больше всего украинцев оштрафовали за нарушение карантина.



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