- 16:45 "Это миф": в Минэкономики объяснили, почему хлеб не подорожает
- 16:42 Лучшее наказание — вырыть могилу: мэр Фастова придумал, как бороться с нарушителями карантина
- 16:40 «Решили в гробу хорошо выглядеть?»: российские знаменитости ринулись к пластическим хирургам
- 16:34 Полная самоизоляция: Бочкарева застряла в лифте
- 16:30 В Луцке смягчили карантин: кому разрешили работать
- 16:19 "Надеемся, что отнесутся с пониманием": МОН определилось с аттестацией выпускников ПТУ
- 16:05 Погуляли: на Житомирщине после встречи вернувшегося из Польши товарища 8 человек заболели COVID-19
- 16:03 Две трети священнослужителей Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом, — результаты тестирования
- 16:01 В Полтаве начали ЗD-печать многоразовых защитных масок
- 15:59 Криштиану Роналду отметил украинскую красавицу Левченко в Instagram
- 15:51 Крымчане, призванные на службу в российскую армию, будут признаны потерпевшими, — прокуратура
- 15:36 Придется потерпеть до мая: Шмыгаль сделал заявление о сроках карантина
Лучшее наказание — вырыть могилу: мэр Фастова придумал, как бороться с нарушителями карантина
Городской голова Фастова Михаил Нетяжук считает целесообразным не штрафовать нарушителей карантина, а заставлять их копать могилы.
Он был на похоронах жительницы Фастова, которая умерла от коронавируса, сообщает «Моя Київщина».
«Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые, порой, нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать (их деньги, на самом деле, городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным», — пришел к выводу мэр.
Однако он уточнил, что такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, поэтому остается штрафовать.
Ранее сообщалось, что стало известно, где больше всего украинцев оштрафовали за нарушение карантина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Две трети священнослужителей Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом, — результаты тестирования
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.