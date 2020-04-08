Украина

Стало известно, где больше всего штрафуют украинцев за нарушение карантина (инфографика)

Журналисты проанализировали региональную статистику применения штрафов за нарушение карантинных ограничений, которые, согласно самым оптимистичным данным, могут отменить не ранее середины мая.

В соответствии с действующим законом (его депутаты приняли на внеочередном заседании 30 марта) штраф за нарушение правил карантина и решений органов местной власти составляет 17−34 тысячи гривен (для юридических лиц — 34−170 тысяч гривен).

Как следует из статистических данных, наибольшая сумма штрафных санкций на данный момент была применена в Донецкой и Сумской областях (по 119 тысяч гривен).

По количеству админвзысканий лидируют Киев, Донецкая и Сумская области (по 6), а на Волыни, в Ровенской, Закарпатской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях админвзысканий пока не применяли.

Инфографика ресурса Слово і діло.

Напомним, украинцы по-разному отреагировали на установление карантинных ограничений. Так, в Запорожье, пользуясь юридической лазейкой, житель Днепропетровской области решил выгулять на поводке курицу, а в Киеве мужчина переплыл Днепр, чтобы пробраться на закрытый для прогулок Гидропарк.

Фото Национальной полиции

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