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В Кабмине придумали, как наказать поджигателей сухостоя
Кабинет министров предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя.
Как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, каждый год весной во всех регионах учащаются случаи поджогов сухой растительности. Это создает угрозу возникновения масштабных пожаров и загрязняет воздух.
Правительство поддержало предложение Львовской областной администрации повысить штрафы за самовольное сжигание сухой растительности от 42 тысяч грн для обычных людей и от 84 тысяч для должностных лиц, максимальный штраф для руководителей — 102 тысячи грн.
Ранее сообщалось, что с начала 2020 года пожары в Украине уже уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем. Так, в субботу, 4 апреля, масштабный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Другой масштабный пожар возник на Львовщине на Новояворовском мусорном полигоне — его вызвало сжигание сухой травы.
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