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Украина

В Кабмине придумали, как наказать поджигателей сухостоя

17:15 8 апреля 2020 145
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Кабинет министров предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя.

Как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, каждый год весной во всех регионах учащаются случаи поджогов сухой растительности. Это создает угрозу возникновения масштабных пожаров и загрязняет воздух.

Правительство поддержало предложение Львовской областной администрации повысить штрафы за самовольное сжигание сухой растительности от 42 тысяч грн для обычных людей и от 84 тысяч для должностных лиц, максимальный штраф для руководителей — 102 тысячи грн.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года пожары в Украине уже уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем. Так, в субботу, 4 апреля, масштабный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Другой масштабный пожар возник на Львовщине на Новояворовском мусорном полигоне — его вызвало сжигание сухой травы.

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