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Общество и люди

«К зиме выгорит вся страна»: озвучен неутешительный прогноз по пожарам в Украине

13:44 8 апреля 2020 307
Пожар
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С начала 2020 года пожары в Украине уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем. Напомним, что 4 апреля масштабный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, его последствия сняли с высоты птичьего полета.

«Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна», — предупреждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и призывают украинцев быть ответственными в пожароопасный период.

Категорически запрещается:

  • устраивать свалки и сжигать отходы;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
  • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сжигание сухой травы спровоцировало пожар на Новояворовском мусорном полигоне во Львовской области — свалка горит второй день.

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