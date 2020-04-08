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«К зиме выгорит вся страна»: озвучен неутешительный прогноз по пожарам в Украине
С начала 2020 года пожары в Украине уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем. Напомним, что 4 апреля масштабный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, его последствия сняли с высоты птичьего полета.
«Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране. Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна», — предупреждают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и призывают украинцев быть ответственными в пожароопасный период.
Категорически запрещается:
- устраивать свалки и сжигать отходы;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
- позволять детям играть со спичками и зажигалками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сжигание сухой травы спровоцировало пожар на Новояворовском мусорном полигоне во Львовской области — свалка горит второй день.
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