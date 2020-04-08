27.01 / 27.46 28.98 / 29.75
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Венедиктова завела дела на Порошенко: в чем обвиняют пятого президента и что ему "светит"

17:19 8 апреля 2020 600
Порошенко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Офис генпрокурора открыл пять уголовных дел в отношении народного депутата и экс-президента Петра Порошенко. Его подозревают в противоправных действиях при назначении судей Верховного суда в 2017 году.

В Офис генпрокурора обратились работники Верховного суда Украины (ВСУ), которые считают действия бывшего президента противоправными, поскольку он назначил судей в кассационные суды, которые Конституционный суд признал неконституционными, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Кроме того, заявители считают, что в связи с ликвидацией ВСУ в рамках реформы 2016 года они были незаконно лишены права на труд и его оплату.

Порошенко вменяют злоупотребление властью или служебным положением, вмешательство в деятельность судебных органов, невыполнение судебного решения. Бывшему президенту также инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Расследование дел в отношении Порошенко поручено ГБР. Максимальная санкция предусмотренная по данным правонарушениям — до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по информации ГБР, в отношении Петра Порошенко открыто 13 уголовных производств. Пятый президент неоднократно ходил на допросы в ведомство.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение Петру Порошенко «юридическим трэшем».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кадр с «пленок Ермака»

Назначение на должность стоило 100 тысяч долларов: фигуранты "пленок Ермака" заговорили

Порошенко

Венедиктова завела дела на Порошенко: в чем обвиняют пятого президента и что ему "светит"

Лавра

Две трети священнослужителей Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом, — результаты тестирования

Пожар

ГСЧС бросила десятки пожарных на тушение сильнейшего пожара в Киеве: что произошло (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер