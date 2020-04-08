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Венедиктова завела дела на Порошенко: в чем обвиняют пятого президента и что ему "светит"
Офис генпрокурора открыл пять уголовных дел в отношении народного депутата и экс-президента Петра Порошенко. Его подозревают в противоправных действиях при назначении судей Верховного суда в 2017 году.
В Офис генпрокурора обратились работники Верховного суда Украины (ВСУ), которые считают действия бывшего президента противоправными, поскольку он назначил судей в кассационные суды, которые Конституционный суд признал неконституционными, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Кроме того, заявители считают, что в связи с ликвидацией ВСУ в рамках реформы 2016 года они были незаконно лишены права на труд и его оплату.
Порошенко вменяют злоупотребление властью или служебным положением, вмешательство в деятельность судебных органов, невыполнение судебного решения. Бывшему президенту также инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Расследование дел в отношении Порошенко поручено ГБР. Максимальная санкция предусмотренная по данным правонарушениям — до 10 лет лишения свободы.
Напомним, по информации ГБР, в отношении Петра Порошенко открыто 13 уголовных производств. Пятый президент неоднократно ходил на допросы в ведомство.
Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение Петру Порошенко «юридическим трэшем».
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