Происшествия

Венедиктова завела дела на Порошенко: в чем обвиняют пятого президента и что ему "светит"

Офис генпрокурора открыл пять уголовных дел в отношении народного депутата и экс-президента Петра Порошенко. Его подозревают в противоправных действиях при назначении судей Верховного суда в 2017 году.

В Офис генпрокурора обратились работники Верховного суда Украины (ВСУ), которые считают действия бывшего президента противоправными, поскольку он назначил судей в кассационные суды, которые Конституционный суд признал неконституционными, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Кроме того, заявители считают, что в связи с ликвидацией ВСУ в рамках реформы 2016 года они были незаконно лишены права на труд и его оплату.

Порошенко вменяют злоупотребление властью или служебным положением, вмешательство в деятельность судебных органов, невыполнение судебного решения. Бывшему президенту также инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Расследование дел в отношении Порошенко поручено ГБР. Максимальная санкция предусмотренная по данным правонарушениям — до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по информации ГБР, в отношении Петра Порошенко открыто 13 уголовных производств. Пятый президент неоднократно ходил на допросы в ведомство.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение Петру Порошенко «юридическим трэшем».

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